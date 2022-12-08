. Ряду россиян анонсировали повышенную пенсию в декабре
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Ряду россиян анонсировали повышенную пенсию в декабре

Ряду россиян анонсировали повышенную пенсию в декабреДепутат Госдумы Бессараб заявила, что ряд пенсионеров получат повышенную выплату в декабре

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на увеличенную выплату в декабре. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.

Бессараб анонсировала ряду россиян повышенную пенсию в декабре и заявила, что ее получат те граждане, которым начисляют выплату за январь в конце года. Она напомнила о росте МРОТ (минимального размера оплаты труда) и индексации пособий.

«С 1 января 2023 года вырастут также размеры страховых пенсий на 4,8 процента, поэтому те пенсионеры, которые получают январскую пенсию в декабре, они ее получат с увеличенным коэффициентом», — объяснила депутат.

Парламентарий добавила, что пенсию за январь в декабре получают только ряд пенсионеров. «Это зависит от соглашений по доставке пенсий, то есть, ничего специфического нет», — заключила она.

Ранее в Госдуме обсудили идею о выплате тринадцатой пенсии. Комитет ГД по социальной политике не поддержал инициативу и рекомендовал отклонить соответствующий законопроект в первом чтении.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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