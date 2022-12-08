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Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что не считает нужным разрывать отношения с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в беседе с «Известиями», что Россия не считает нужным разрывать дипломатические отношения с США, ресурс других дипломатических демаршей еще не исчерпан.

«Не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что Россия не должна поддаваться на провокации, которые происходили неоднократно. «Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений», — отметил Рябков.

По словам представителя МИД, ситуация между двумя странами остается проблемной и тяжелой, сейчас есть только обмен позиционными сигналами. «До этого мы не дошли, к сожалению, и ситуация проблемная, тяжелая. Надо называть вещи своими именами», — подчеркнул он.

Ранее замгоссекретаря США Венди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, однако отметила, что в ближайшее время это вряд ли произойдет. Дипломат отметила, что «всегда есть проблемы, и никто не хочет возвращаться к холодной войне».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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