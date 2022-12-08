. Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах
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Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах

Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах

Госдума рассмотрит во втором чтении до января следующего года законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах, сообщил "Известиям" глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Документ предлагает принцип "один дом - одна обслуживающая организация". Жильцам придется заключать договоры обслуживания с той же компанией, с которой сотрудничает и управляющая компания. Соответствующий пункт будет прописан в новой статье "Предоставление коммунальной услуги газоснабжения".


С момента первого чтения закона прошло четыре года. Предполагалось, что обязанность по заключению договоров на обслуживание квартир будет полностью передана управляющим компаниям. Однако возникли противоречия касательно права собственности граждан. Сейчас документ переработан и готов ко второму чтению.

На сегодняшний день 15-20% квартир в стране не имеют соглашений на проверку газового оборудования. При этом участились случаи взрывов из-за неисправности или неправильной эксплуатации этих приборов. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что в случае, когда речь идет о безопасности, "нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью". По его мнению, следует также ввести наказание для собственников, которые отказываются заключать соответствующие договоры.

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По материалам: uposters.ru

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