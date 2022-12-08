. Российских солдат обучат передвигаться по горам, бегать с отягощением и рубить штыком

Минобороны разработало новые наставления по физической подготовке для военнослужащих

Бег на 60 метров с грузом 30 килограммов, передвижение по пересеченной местности и углубленное изучение рукопашного боя — это лишь часть новшеств, которые Министерство обороны предлагает внести в «Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации». Проект приказа, изменяющего наставления, принятые еще в 2009 году, появился на федеральном портале нормативных правовых актов. «Парламентская газета» ознакомилась с документом.

Быстрее, выше, тяжелее

«Одной из основных задач работы стало поддержание и совершенствование постоянной физической готовности военнослужащих к выполнению боевых и других задач в соответствии с их предназначением, — отмечено в бюллетене «Социальное развитие Вооруженных сил России», подготовленном ведомством в 2020 году. — А также увеличение количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выполнивших уровень физической подготовленности».

От старых наставлений новые отличает большее количество упражнений, которые нужно уметь выполнять солдату. Так, кроме укола штыком (он же «тычок стволом») они будут отрабатывать и рубящий удар штыком сбоку. Двухметровый ров на полосе препятствий придется не только перепрыгивать, но и преодолевать «в глубину», а на 60 метров бегать не налегке, а со специальным грузом — ящиком для боеприпасов весом 30 килограммов. Причем, чтобы получить за упражнение полные 100 баллов, дистанцию нужно преодолеть всего за 15 секунд.

Задачи под звездочкой

Кроме того, в новых наставлениях появятся задачи «под звездочкой». К ним относятся так называемые программы горной подготовки. В 2020 году специально для этого Минобороны даже планировало закупить для воинских частей особые тренажеры, предназначенные для «развития навыков передвижения по труднопроходимой местности, выработки приемов и способов преодоления препятствий, психологической устойчивости при преодолении труднопроходимых участков местности».

Сейчас проект приказа находится на стадии общественных обсуждений.