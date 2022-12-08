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Сергей Кириенко вручил орден Мужества добровольцу Юрию Гагарину, спасшему 400 детей на Донбассе

Сергей Кириенко вручил орден Мужества добровольцу Юрию Гагарину, спасшему 400 детей на Донбассе

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил орден Мужества предпринимателю из Челябинска Юрию Гагарину, который стал добровольцем с момента начала СВО. На Донбассе он спас около 400 детей, сообщает ТАСС.

Награждение состоялось во время церемонии закрытия форума "Мы вместе" в "Манеже".


Гагарин также победил в специальной номинации "Человек года" премии #МЫВМЕСТЕ. Победа в этой номинации присваивается "особым лидерам мнений, внесшим значительный вклад в развитие гражданского общества и благотворительности в России".

Гагарин спас почти 400 детей Донбасса, придумав использовать для этого рюкзаки-переноски: малышей выносили из подвалов на спинах, а руки при этом были свободны для оружия. Самому маленькому спасенному им ребенку было два дня. Сейчас доброволец совместно с Народным фронтом доставляет гуманитарные грузы мирному населению Донбасса.

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По материалам: uposters.ru

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