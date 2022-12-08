«Сладкий сон»: к чему ночью снится варенье
Сновидения бывают причудливыми. Порой в них снится еда, в том числе варенье. Сновидец может варить его или есть, но есть и другие варианты. Поэтому стоит узнать, к чему вам снится варенье. Значение сна расскажет сонник.
К чему вам снится варенье: значение действий
Сны с этим плодовым лакомством могут иметь разные объяснения. Они могут предвещать приятные события или предупреждать о проблемах.
Если вам снится варенье, обязательно обращайте внимание на детали. Действия с этим продуктом расскажут, чего ждать в будущем:
- сновидец сам варит повидло ― принимая решение, не стоит пользоваться советами окружающих;
- видеть вкусный джем, но не пытаться его попробовать ― действуйте, иначе упустите удачу;
- угощать вареньем незнакомых людей ― к новым полезным знакомствам;
- лакомиться повидлом, ощущать его приятный аромат ― к исполнению желаний;
- есть варенье и ощущать горечь ― держите все свои тайны при себе;
- разбитая банка с вареньем ― будет много проблем;
- угощать джемом своих родных, друзей ― в семье будет царить гармония;
- видеть варенье, сваренное самостоятельно, ― знак, что все желанное сбудется и будет реализовано;
- испачкаться вареньем ― к сплетням и слухам;
- банка с джемом не открывается ― чтобы добиться успехов в жизни, прилагайте больше усилий.
Во сне покупка повидла говорит о получении ярких эмоций. Также это знак скорейшего исполнения желаний или мечты. Если же сон с покупкой варенья снится перед дорогой, то поездка будет удачной. Такое сновидение перед важным событием или соревнованием говорит о победе.
Из чего варенье сделано
Это еще один важный момент. Сонник говорит, что лакомство из маленьких ягод ― дурной знак. Он предшествует неприятностям и проблемам. Джем из крупных ягод сулит приятные хлопоты.
В соннике есть значения и других видов варенья:
- фруктовое повидло (если нельзя определить точный фрукт) ― к суете и печалям;
- из костяники ― в ближайшее время работа будет непродуктивной;
- абрикосовое ― удача на вашей стороне;
- яблочное ― наступает важный период в вашей жизни;
- клубничное ― дело, на которое вы тратите много сил и времени, не даст желаемых результатов;
- вишневое ― символизирует страсть, искренние отношения с партнером;
- смородиновое ― грядет разлука с любимым;
- малиновое ― кто-то будет вас дразнить;
- грушевое ― финансовые потери;
- земляничное ― будьте осторожны при принятии важного решения, взвесьте все «за» и «против».
Сновидение, в котором есть много видов варенья, говорит о необходимости сделать сложный выбор. Но полагаться придется лишь на себя.
«Сладкий сон» является одним из способов вашего подсознания предупредить вас о чем-то. Поэтому стоит иногда заглядывать в сонник.