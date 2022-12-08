. «Сладкий сон»: к чему ночью снится варенье

Сновидения бывают причудливыми. Порой в них снится еда, в том числе варенье. Сновидец может варить его или есть, но есть и другие варианты. Поэтому стоит узнать, к чему вам снится варенье. Значение сна расскажет сонник.

К чему вам снится варенье: значение действий

Сны с этим плодовым лакомством могут иметь разные объяснения. Они могут предвещать приятные события или предупреждать о проблемах.





Если вам снится варенье, обязательно обращайте внимание на детали. Действия с этим продуктом расскажут, чего ждать в будущем:

сновидец сам варит повидло ― принимая решение, не стоит пользоваться советами окружающих;

видеть вкусный джем, но не пытаться его попробовать ― действуйте, иначе упустите удачу;

угощать вареньем незнакомых людей ― к новым полезным знакомствам;

лакомиться повидлом, ощущать его приятный аромат ― к исполнению желаний;

есть варенье и ощущать горечь ― держите все свои тайны при себе;

разбитая банка с вареньем ― будет много проблем;

угощать джемом своих родных, друзей ― в семье будет царить гармония;

видеть варенье, сваренное самостоятельно, ― знак, что все желанное сбудется и будет реализовано;

испачкаться вареньем ― к сплетням и слухам;

банка с джемом не открывается ― чтобы добиться успехов в жизни, прилагайте больше усилий.

Во сне покупка повидла говорит о получении ярких эмоций. Также это знак скорейшего исполнения желаний или мечты. Если же сон с покупкой варенья снится перед дорогой, то поездка будет удачной. Такое сновидение перед важным событием или соревнованием говорит о победе.

Из чего варенье сделано





Это еще один важный момент. Сонник говорит, что лакомство из маленьких ягод ― дурной знак. Он предшествует неприятностям и проблемам. Джем из крупных ягод сулит приятные хлопоты.

В соннике есть значения и других видов варенья:

фруктовое повидло (если нельзя определить точный фрукт) ― к суете и печалям;

из костяники ― в ближайшее время работа будет непродуктивной;

абрикосовое ― удача на вашей стороне;

яблочное ― наступает важный период в вашей жизни;

клубничное ― дело, на которое вы тратите много сил и времени, не даст желаемых результатов;

вишневое ― символизирует страсть, искренние отношения с партнером;

смородиновое ― грядет разлука с любимым;

малиновое ― кто-то будет вас дразнить;

грушевое ― финансовые потери;

земляничное ― будьте осторожны при принятии важного решения, взвесьте все «за» и «против».

Сновидение, в котором есть много видов варенья, говорит о необходимости сделать сложный выбор. Но полагаться придется лишь на себя.

«Сладкий сон» является одним из способов вашего подсознания предупредить вас о чем-то. Поэтому стоит иногда заглядывать в сонник.