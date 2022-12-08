. «Сладкий сон»: к чему ночью снится варенье
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Сладкий сон»: к чему ночью снится варенье

«Сладкий сон»: к чему ночью снится варенье

Сновидения бывают причудливыми. Порой в них снится еда, в том числе варенье. Сновидец может варить его или есть, но есть и другие варианты. Поэтому стоит узнать, к чему вам снится варенье. Значение сна расскажет сонник.

К чему вам снится варенье: значение действий

Сны с этим плодовым лакомством могут иметь разные объяснения. Они могут предвещать приятные события или предупреждать о проблемах.


Если вам снится варенье, обязательно обращайте внимание на детали. Действия с этим продуктом расскажут, чего ждать в будущем:

  • сновидец сам варит повидло ― принимая решение, не стоит пользоваться советами окружающих;
  • видеть вкусный джем, но не пытаться его попробовать ― действуйте, иначе упустите удачу;
  • угощать вареньем незнакомых людей ― к новым полезным знакомствам;
  • лакомиться повидлом, ощущать его приятный аромат ― к исполнению желаний;
  • есть варенье и ощущать горечь ― держите все свои тайны при себе;
  • разбитая банка с вареньем ― будет много проблем;
  • угощать джемом своих родных, друзей ― в семье будет царить гармония;
  • видеть варенье, сваренное самостоятельно, ― знак, что все желанное сбудется и будет реализовано;
  • испачкаться вареньем ― к сплетням и слухам;
  • банка с джемом не открывается ― чтобы добиться успехов в жизни, прилагайте больше усилий.

Во сне покупка повидла говорит о получении ярких эмоций. Также это знак скорейшего исполнения желаний или мечты. Если же сон с покупкой варенья снится перед дорогой, то поездка будет удачной. Такое сновидение перед важным событием или соревнованием говорит о победе.

Из чего варенье сделано


Это еще один важный момент. Сонник говорит, что лакомство из маленьких ягод ― дурной знак. Он предшествует неприятностям и проблемам. Джем из крупных ягод сулит приятные хлопоты.

В соннике есть значения и других видов варенья:

  • фруктовое повидло (если нельзя определить точный фрукт) ― к суете и печалям;
  • из костяники ― в ближайшее время работа будет непродуктивной;
  • абрикосовое ― удача на вашей стороне;
  • яблочное ― наступает важный период в вашей жизни;
  • клубничное ― дело, на которое вы тратите много сил и времени, не даст желаемых результатов;
  • вишневое ― символизирует страсть, искренние отношения с партнером;
  • смородиновое ― грядет разлука с любимым;
  • малиновое ― кто-то будет вас дразнить;
  • грушевое ― финансовые потери;
  • земляничное ― будьте осторожны при принятии важного решения, взвесьте все «за» и «против».  

Сновидение, в котором есть много видов варенья, говорит о необходимости сделать сложный выбор. Но полагаться придется лишь на себя.

«Сладкий сон» является одним из способов вашего подсознания предупредить вас о чем-то. Поэтому стоит иногда заглядывать в сонник.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

Последние новости

«Сладкий сон»: к чему ночью снится варенье
«Сладкий сон»: к чему ночью снится варенье
Умер кантри-певец Питер Купер
Умер кантри-певец Питер Купер
В проливах Турции застряли около десяти танкеров с казахстанской нефтью
В проливах Турции застряли около десяти танкеров с казахстанской
Россиянин месяцами бил детей по голове пластиковым веником
Россиянин месяцами бил детей по голове пластиковым веником
По Game Pass Ultimate предлагают 3 месяца бесплатной подписки на Calm
По Game Pass Ultimate предлагают 3 месяца бесплатной подписки на Calm
Специфика и основные характеристики болтов ОСТ 1 31166-80
Специфика и основные характеристики болтов ОСТ 1 31166-80
Выставка Moscow Dive Show 2023
Выставка Moscow Dive Show 2023
Рынок "Чорсу" в Ташкенте для любителей плотно покушать
Рынок "Чорсу" в Ташкенте для любителей плотно покушать
Лана Дель Рей анонсировала новый альбом
Лана Дель Рей анонсировала новый альбом
Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах
Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Украина запросила у США кассетные боеприпасы
Украина запросила у США кассетные боеприпасы

Топ на сегодня

Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам
Россияне сняли с карт рекордный объем налички
Россияне сняли с карт рекордный объем налички
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года

Еще по теме

К чему снится варенье
Медики рассказали о самом полезном варенье
К чему снится рыба на самом деле: правы ли вы, доверяя слухам
Поцелуй во сне: к чему это снится