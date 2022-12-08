. Специфика и основные характеристики болтов ОСТ 1 31166-80

Вадим Карасев

На заводах выпускают крепежные элементы, которые могут применяться в разных сферах. Производство крепежа строго регламентировано отраслевыми и государственными стандартами. Для выпуска болтов и других элементов можно использовать материалы высокого качества. Детали ОСТ 1 31166-80 представляют собой специфические крепежные элементы. Они имеют углубление головки и оснащены крестообразным шлицем.

Используют такие болты для соединения одной либо нескольких деталей. Такой крепеж также предусматривает использование квадратных, приварных либо шестигранных гаек. Если нужно обеспечить по максимуму прочное и надежное соединение, используют шайбы, конфигурация которых бывает разная.

Болты ОСТ 1 31166-80: особенности

В составе моделей рассматриваемого типа присутствует потайная головка с крестообразным шлицем, а также цилиндрический стержень с резьбой. Производители используют для выпуска этих деталей высококачественную сталь 45. В гальваническом цеху изделия покрывают защитой:

цинковой;

кадмиевой;

никелевой.

В качестве защитного покрытия может выступать хром. Часто производители применяют многослойное комбинированное покрытие, сочетая медь с никелем. Изделия рассматриваемой категории могут применяться в различных сферах. Они нашли применение в разных отраслях промышленности. Повышенный спрос на продукцию отмечен в:

авиастроении;

машиностроении;

строительстве;

энергетическом секторе;

металлообработке.

Болты необходимы для создания по максимуму прочного, надежного крепления разных деталей или элементов металлоконструкций. Детали ОСТ 1 31166 80 выпускают строго в соответствии с отраслевым стандартом. Эти элементы устойчивы к износу, прочны и долговечны. Крепеж такого типа не подвержен воздействию коррозионных процессов. Болты используют, когда необходимо создать прочные разъемные или неразъемные соединения.

При монтажных работах вместе с болтами применяются шайбы или гайки. При необходимости всегда можно выполнить демонтаж, при этом будет сохранена целостность деталей. Монтаж происходит достаточно быстро. Все авиационные болты можно использовать многократно.

Модели обладают небольшим весом, поэтому не утяжеляют конструкцию. Это свойство высоко ценится в авиационной промышленности. При сборке летательных аппаратов эта особенность является очень важной. Для монтажа авиационных болтов не нужны специальные инструменты или профессиональное оборудование. Потребуется только стандартный гаечный ключ и подготовленные отверстия. Чтобы купить болты ОСТ 1 31166-80, внимательно изучите каталог предложений завода-изготовителя.



