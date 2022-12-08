. Стильные головные уборы: что можно носить зимой вместо шапки

Если надоело ходить всю зиму в обычных шапках, дизайнер Зайнаб Сайдулаева рекомендует обратить внимание на стильные идеи. Это могут быть дутые косынки, теплые панамы, яркие ушанки и т. д. Дизайнер дала несколько модных советов любительницам быть на стиле и рассказала, что можно носить вместо шапки зимой.

Что можно носить вместо шапки зимой

Основатель бренда Measure и дизайнер Зайнаб Сайдулаева раскрыла модницам секрет о том, что будет в моде этой зимой-2022-2023.

Балаклава

Так, если вы хотите выглядеть, будто только что сошли с мировых подиумов, следует обратить внимание на балаклавы и пуховые платки. Выбрав балаклаву, которая в моде уже несколько сезонов к ряду, вы можете быть уверены в том, что точно не замерзнете.





“Шлем”, так еще называют трендовую балаклаву, полностью закрывает лицо и шею. Таким образом, модницам не страшны ни ветер, ни холода. Особенно актуальным будет стильный головной убор в северных регионах России.

Сайдулаева отметила, что у представительниц прекрасного пола большой выбор балаклав, так как каждый дизайнер их адаптирует под свой бренд. В конце 2022 года особой популярностью пользуются шерстяные балаклавы. Такой убор сможет гармонично дополнить любой образ.

Зимние панамы





Панамы пользуются спросом вот уже на протяжении нескольких сезонов. Данный головной убор можно носить не только летом, но и зимой. Варианты, которые предназначены на холодную пору года, отлично будут смотреться с паркой, пуховиком и спортивными куртками. Разбавить лук и вместе с тем согреться в сильные холода можно тонкой балаклавой, поверх которой вы наденете панаму.

Пуховой платок





Платки носили еще наши бабушки, но несмотря на это, данный головной убор по-прежнему в тренде. Он занял свою нишу и покидать ее не собирается. Для любительниц такого головного убора есть пуховые варианты. Их можно носить в сильные морозы — этот лук будет выглядеть стильно, к тому же вы точно не замерзнете. Такой элемент в гардеробе как платок является неплохой отсылкой к национальным мотивам.

Капор





Этот головной убор также является популярным на протяжении нескольких лет. Капор очень удобный, легко снимается и одевается. К тому же можно не беспокоиться о том, что испортится прическа. Есть различные варианты исполнения данного головного убора, а носить его можно по-разному, поэтому капор вам точно не наскучит.