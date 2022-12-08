. ТОП-5 заявлений Владимира Путина на заседании СПЧ

Вадим Карасев

Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин провел встречу с членами обновленного состава Совета по правам человека (СПЧ). Ruposters собрал главные заявления, сделанные главой государства.

Главное достижение СВО – миллионы новых граждан РФ

Президент сказал, что спецоперация будет продолжена вплоть до достижения всех поставленных целей. Однако уже сейчас можно говорить о существенных успехах. Главное, по словам Путина, более пяти миллионов человек воссоединились со своей Родиной.

"Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства, нашей общей культуры, традиций, языка. И это самый главный результат. И они теперь с нами. А это миллионы людей", - сказал Путин.

Президент также отметил, что площадь страны увеличилась более чем на 100 тысяч квадратных километров, а Азовское море стало внутренним морем России. Все это – для безопасности нашей страны.

Президент готов защищать национальные интересы всеми имеющимися средствами

Путин заявил, что попытки ликвидировать Россию как страну второго сорта (по мнению Запада), невозможна. Глава государства подчеркнул, что борьба за национальные интересы будет вестись всеми имеющимися средствами. В первую очередь, Россия будет стараться использовать мирные средства.

"Вы сказали, что к людям Донбасса относятся как к людям второго сорта. Они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование… С нашей стороны может быть только один ответ – последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает", - заявил национальный лидер.

Общество поддерживает участков СВО и их семьи

Президент заявил, что поддержка участников спецоперации, ветеранов СВО, раненных солдат, семей военнослужащих - святая обязанность власти и общества.

"Безусловно, это должно находиться в поле зрения всего общества, государства. Конечно, я очень рассчитываю на вашу поддержку, на вашу помощь здесь, в работе по регионам. Это святая обязанность руководителей всех уровней, и общественных организаций тоже", - сказал Путин.

В России выстроена эффективная система по защите прав человека

Сегодняшний Совет по правам человека – уникальный и постоянно развивающийся институт, который занимается не политикой, а защитой прав самых разных слоёв общества.

"Считаю также важным, чтобы обновлённый Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения. Время, действительно, непростое, и ваше мнение, ваша позиция, ваши публичные выступления, заявления должны быть, конечно, выверенными, работать на объединение общества", - отметил глава государства.

СПЧ масштабируется, пока международные правозащитные институты самодискредитируются

СПЧ оказался единственной крупной правозащитной организацией, которая все 8 лет привлекала внимание общественности к ситуации на Донбассе. С начала спецоперации российские правозащитники направили в международные институты более 800 обращений с указанием конкретных фактов военных преступлений киевского режима. Президент считает, что СПЧ имеет полное право стать международной площадкой для обсуждения вопросов, которые западный мир предпочитает не видеть.

"Наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы и другие подобные организации стали "беззастенчиво демонстрировать свою циничную ангажированность". Президент уверен - это очевидный признак того, что структуры не способны выполнять свои уставные задачи.