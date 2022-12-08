. У Леры Кудрявцевой парализовало половину лица: "Постарела на 20 лет"
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У Леры Кудрявцевой парализовало половину лица: "Постарела на 20 лет"

У Леры Кудрявцевой парализовало половину лица: "Постарела на 20 лет"

51-летняя Лера Кудрявцева откровенно рассказала поклонникам о своем состоянии. Ведущая программы "Секрет на миллион" призналась, что за последние полгода "постарела на 20 лет".

Лера Кудрявцева дала новое откровенное интервью, в котором призналась, что в российском шоу-бизнесе все изменилось с февраля.


Но работа, слава богу, есть. Просто теперь мы не улыбаемся на работе, а молча приходим и делаем свое дело. За последние годы столько потрясений выдалось. Хотя, казалось бы, я родилась в Советском Союзе, чего только не видела. Я во время пандемии сказала: "Ну, ребята, меня, наверное, уже нечем удивить". И когда началась спецоперация, я в первый же день сказала: "Я больше никогда в жизни не скажу, что меня нечем удивить". Я сейчас удивляюсь каждый день. Столько потрясений, нервы не выдерживают

По словам 51-детней Леры Кудрявцевой, последние события не могли не отразиться на ее внешнем виде.

Мне кажется, я за эти полгода постарела лет на 20. Хотя мне вообще в принципе на это плевать. Есть женщины, которые переживают: "Ой, мне столько лет, я старая…" А мне вообще все равно. Ну, цифра в паспорте, и все. Может быть, потому, что мне некогда об этом думать? Мне некогда париться на эту тему, у меня нет времени идти в салон, сидеть в спа. У меня куча других дел

Лера Кудрявцева признается "Комсомольской правде", что в настоящее время находится вне тусовки, разрываясь между работой и домом.

"Хотя с подругами стали чаще встречаться. Раньше мы по телефону все обсуждали, а сейчас договорились, что нам надо чаще встречаться, держаться за руки, поддерживать друг друга", - отметила знаменитость.


Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни

Происходящее в мире оказало негативное влияние не только на внешность Леры Кудрявцевой, но и на состояние ее здоровья.

Слушаю некоторых психологов в интернете, потому что иногда не вывожу сама… У меня тут на фоне всех этих событий отнялась часть лица. На нервной почве левая половина словно онемела. Я думаю, это последствия стресса, нервы...

Чтобы справиться с подобными проблемами, Лера Кудрявцева слушает психологов и ходит на иглоукалывание.

"Я накупила витаминов группы В для нервной системы, накупила валерианки. И так вот живу последние полгода - успокоительные, иголки и психологи. Без всего этого мне тяжело дышать", - отметила знаменитость.

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По материалам: uposters.ru

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