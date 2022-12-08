У Леры Кудрявцевой парализовало половину лица: "Постарела на 20 лет"
51-летняя Лера Кудрявцева откровенно рассказала поклонникам о своем состоянии. Ведущая программы "Секрет на миллион" призналась, что за последние полгода "постарела на 20 лет".
Лера Кудрявцева дала новое откровенное интервью, в котором призналась, что в российском шоу-бизнесе все изменилось с февраля.
По словам 51-детней Леры Кудрявцевой, последние события не могли не отразиться на ее внешнем виде.
Лера Кудрявцева признается "Комсомольской правде", что в настоящее время находится вне тусовки, разрываясь между работой и домом.
"Хотя с подругами стали чаще встречаться. Раньше мы по телефону все обсуждали, а сейчас договорились, что нам надо чаще встречаться, держаться за руки, поддерживать друг друга", - отметила знаменитость.
Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни
Происходящее в мире оказало негативное влияние не только на внешность Леры Кудрявцевой, но и на состояние ее здоровья.
Чтобы справиться с подобными проблемами, Лера Кудрявцева слушает психологов и ходит на иглоукалывание.
"Я накупила витаминов группы В для нервной системы, накупила валерианки. И так вот живу последние полгода - успокоительные, иголки и психологи. Без всего этого мне тяжело дышать", - отметила знаменитость.