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Умер кантри-певец Питер Купер

Умер кантри-певец Питер КуперКантри-певец Питер Купер умер от травмы головы после падения

Скончался кантри-певец, автор песен, продюсер и журналист Питер Купер. Об этом сообщает Variety.

Купер ушел из жизни 6 декабря в возрасте 52 лет в городе Нашвилл, штат Теннесси. Уточняется, что музыкант умер после травмы головы, полученной после падения. В течение несколько дней перед смертью певец находится в критическом состоянии.

«С болью в сердце сообщаем о том, что Питер Купер скончался во сне прошлой ночью, 6 декабря, после тяжелой травмы головы, полученной в конце прошлой недели», — было сказано в заявлении от лица семьи Купер.

Купер родился в Южной Каролине, в 2000-х годах переехал в Нашвилл, где начал работать в издании The Tennessean как музыкальный редактор. В 2006 году присоединился к группе Тодда Снайдера в качестве бас-гитариста. В 2012 году получил номинацию на «Грэмми» за продюсирование песни I Love: Tom T. Hall’s Songs of Fox Hollow. Последней его работой стал альбом Profiles in Courage, Frailty and Discomfort, записанный вместе с музыкантами Томмом Ютцем и Эриком Брейсом в 2017 году.

Ранее стало известно о смерти актера Яна Новицкого.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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