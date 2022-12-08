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В ЛНР рассказали о психозах и токсических поражения печени в рядах ВСУ

В ЛНР рассказали о психозах и токсических поражения печени в рядах ВСУОфицер НМ ЛНР Марочко: в ВСУ участились случаи психозов и токсических поражений печени

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в беседе с ТАСС рассказал, что, согласно полученным разведданным, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали гораздо чаще встречаться случаи психозов, а также токсических поражений печени и почек.

«Украинские военные медики, находящиеся в зоне конфликта, начали бить тревогу и просить помощи у волонтеров. Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им все больше стали поступать военнослужащих с психозами, токсическим поражением печени и почек», — заявил он.

По словам Марочко, Киев не имеет достаточного количества специалистов подобного профиля, поэтому многие пациенты длительное время остаются без врачебной помощи. Он также отметил отсутствие возможности послать таких солдат в специализированные заведения.

Ранее обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян рассказала, что украинские военные испытывают страх разводить огонь из-за риска раскрыть свое местоположение, поскольку позиции российских военных находятся очень близко.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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