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В МИД России призвали Макрона подкрепить слова действиями

В МИД России призвали Макрона подкрепить слова действиямиЗахарова: предложение Макрона о гарантиях для России нужно подкрепить действиями

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России нужно подкрепить действиями. С таким призывом выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Надоело комментировать слова, хочется комментировать действия. Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, — будем их комментировать», — сказала она, отметив, что посыл французского лидера прекрасный.

3 декабря Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова главы государства Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.

Заявления Макрона вызвали критику в Германии и Финляндии. Так, бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб указал, что Россия «должна сначала гарантировать, что она не нападет на других». Между тем замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что возвращение некоторых западных политиков к идее о гарантиях безопасности для России свидетельствует об их здравомыслии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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