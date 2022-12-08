В России оценили откровение Меркель о необходимости Минских соглашений для накачки Украины оружием
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были нужны для накачки Украины оружием. В российском Министерстве иностранных дел считают, что слова экс-канцлера ФРГ являются "заявкой на международный трибунал".
В интервью газете Zeit Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление, и власти республики использовали это время, чтобы Украина "стала сильнее, как можно видеть сегодня".
"Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина", - сказала Меркель.
Все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена, указала политик. Меркель сомневается, что во время начатой Киевом весной 2014 года военной операции против Донбасса члены Североатлантического альянса могли оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором она оказывается сейчас.
Бывший украинский президент Петр Порошенко также говорил, что Минские соглашения на самом деле были нужны лишь для того, чтобы выиграть время и укрепить ВСУ при поддержке НАТО.
Минские соглашения подписаны в 2015 году. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. По ним должна была быть проведена конституционная реформа, ключевыми элементами которой становились децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но план так и не был выполнен украинской стороной.