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В России отреагировали на обмен Бута и Грайнер

В России отреагировали на обмен Бута и ГрайнерДепутат Бутина: рада возвращению Бута, как была рада своему

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что рада возвращению Виктора Бута также, как была рада своему. Депутат отметила, что жена Бута Алла является для нее героем, потому что она все годы ждала своего супруга и за это время вырастила их общую дочь.

Ранее стало известно, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. В МИД России подчеркнули, что Москва в течение длительного времени вела переговорный процесс с Вашингтоном по освобождению Бута.

«Алла, с которой я только что разговаривала, жена Виктора Бута, она мой герой. Эта женщина, которая была верной супругой, ждала Виктора все время пока он находился в заключении, вырастила дочку, и я просто желаю этой семье спокойного семейного счастья», — заявила Бутина.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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