. В России предложили запретить ввоз мебели из «недружественных» стран

Вадим Карасев

В России предложили запретить ввоз мебели, фанеры и упаковки из «недружественных» стран

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предложила ввести запрет на ввоз в Россию лесобумажных товаров из «недружественных» стран, в том числе некоторые виды мебели, фанеры, бумаги и упаковки, пишет «Российская газета».

Мера нужна для поддержки российских производителей, заявили в ассоциации. Письмо с таким предложением было направлено зампредседателя Совета Федерации Юрию Воробьеву. Ассоциация считает нужным ввести запретительные ввозные таможенные пошлины на импорт лесобумажных товаров.

«Не надо стрелять в себе в ногу — запрещать то, что мы сами не производим и то, что может повлиять на конечный потребительский рынок. Но по целому ряду товаров мы должны ввести запрет», — считает генеральный директор ассоциации Тимур Иртуганов.

Заготовка древесины в России упала более чем на 13 процентов, а по отдельным видам промышленности снижение составляет более 30 процентов. «Уже есть и отдельные случаи приостановки деятельности предприятий, перевода сотрудников в режим неполного рабочего дня или даже увольнения», — сказал Юрий Воробьев.

Падение продаж мебели в российских магазинах простимулировало отечественных производителей адаптироваться под новые каналы сбыта. Так, российские компании стали создавать специальные линейки мебельной продукции для продажи на маркетплейсах