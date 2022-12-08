. В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций

Вадим Карасев

АКРА заявило о восстановлении добычи и экспорта нефти России в III квартале 2022 года

Российские нефтяные компании «достаточно быстро» вернулись к прежним показателям добычи и поставок топлива после снижения весной 2022 года. Об этом заявило РБК со ссылкой на отчет рейтингового агентства АКРА.

Отмечается, что компании пришли к восстановлению добычи и экспорта нефти России в III квартале 2022 года, несмотря на санкции и трудности с логистикой. По данным Минэнерго, в январе—октябре 2022 года общий объем добычи нефти в стране, включая газовый конденсат, увеличился на 2,4 процента до 443 миллионов тонн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.