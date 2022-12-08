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В США уличили западные СМИ во лжи о происходящем на Украине

В США уличили западные СМИ во лжи о происходящем на УкраинеAmerican Thinker: западные СМИ скрывают правду о происходящем на Украине

Обозреватель Ал Бьененфелд из США уличил западные средства массовой информации во лжи о происходящем на Украине. В колонке для журнала American Thinker он заявил, что журналисты скрывают от читателей правду.

Обозреватель отметил, сейчас западные журналисты пытаются выставить конфликт на Украине как противостояние добра со злом. По мнению Бьененфелда, это используется для того, чтобы скрыть правду о происхождении этого конфликта, «начало которого восходит к перевороту, совершенному администрацией бывшего президента США Барака Обамы на Украине в 2014 году».

Также эксперт обратил внимание, что СМИ замалчивают военные преступления, которые совершают украинские военные.

Журналист добавил, что американские технологические компании принимают участие в этой кампании и пытаются представить Украину в лучшем свете.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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