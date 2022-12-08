. Владимир Путин: Каждый боец на передовой - герой

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него лично и всех жителей страны каждый боец на передовой спецоперации является героем, сообщает ТАСС.

Глава государства провел в Кремле мероприятие по случаю Дня Героев Отечества.

"Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания "Герой России". Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой - для меня, для всех наших сограждан каждый из вас - герой. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что в целом в основе героизма лежит любовь к Родине и глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального.

"Следуя этим чувствам, люди выбирают профессии, которые связаны с большим личным риском, но при этом ведут к новым успехам, достижениям всю страну", - заявил президент.

По словам главы государства, особо развито чувство долга у людей, которые совершают трудовые подвиги в различных сферах: космонавтов, спасателей, работников науки, производственной сферы, педагогов и врачей.

"Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего", - заключил Путин.