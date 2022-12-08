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Владимир Путин рассказал о второй мобилизации

Владимир Путин рассказал о второй мобилизации
Президент РФ Владимир Путин ответил на острый вопрос. Главнокомандующий России провел встречу c членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Собрание прошло по видеоконференцсвязи. Глава государства обсудил темы, связанные с некоммерческими организациями, судебной системой страны, а также спецоперацией на Украине и защитой жителей Донбасса. Отвечая на важные вопросы, Владимир Владимирович поднял тему мобилизации. Ждать ли второй волны? «Насчет мобилизации: у нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны или проходят подготовку. Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находится в группировке, они на полигонах Минобороны РФ. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о следующей волне мобилизации бессмысленны», — заявил лидер страны.
При этом о завершении спецоперации речь не идет. «Конечно, это длительный процесс может быть. Но появились новые территории — и такой все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. Азовское море стало внутренним морем РФ, еще Петр I за это боролся. Но главное — люди, которые живут на этих территориях. Результаты референдумов показали, что они хотят жить в России. Это миллионы людей», — отметил Путин. Владимир Владимирович похвалил солдат, которые защищают родную страну. Глава России лично проконтролирует, есть ли у бойцов все необходимые вещи. «Что касается проблем в зоне СВО: они были и, наверное, есть сейчас. Надо постоянно этим заниматься и иметь обратную связь. Это нужно всем: и ребятам на передовой, и обществу, и государству. А проблем с дезертирством в зоне СВО нет. Случались единичные инциденты, но в целом ничего подобного нет. Ребята воюют блестяще», — подытожил президент.
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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