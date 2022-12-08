. Владимир Путин заговорил о ядерной войне

Президент Владимир Путин высказался о ядерном ударе России. Президент провел онлайн-встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Собрание организуется ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря. На конференции подняли вопросы, связанные с ходом специальной военной операции и социальными проблемами. Владимир Путин заявил, что второй волны мобилизации в России не будет, однако обстановка может накалиться.«Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить… — сообщил президент. — По поводу того, что Россия не применит первой ядерное оружие. Ну значит, если первой не применит, то и второй не применит. Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем защиту ядерного оружия, она построена вокруг ответно-встречного удара. Существует то, что все обсуждают. Тактическое ядерное оружие расположено на европейской территории РФ. Мы свое оружие никому не передаем». По словам главы государства, Россию вынудили вступить в «разборки» с Украиной. «Война была начата не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими властями. «Мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий фактор. Надеюсь, это все понимают», — пояснил Владимир Владимирович.