. Выставка Moscow Dive Show 2023

Вадим Карасев

Большая международная выставка достижений профессиональной и любительской подводной и надводной индустрии, проводящаяся создателями журналов «Мир подводной охоты» и «Предельная глубина». При выборе производителя стендового и выставочного оборудования для участия в выставке Moscow Dive Show 2023, проводимой 9-12 февраля 2023 года на территории выставочного комплекса «Гостиный Двор», рекомендуем обратить своё внимание на услуги, предоставляемые компанией intek-expo.ru.

Список участников обширен и включает в себя как блогеров и представителей профильных СМИ, так и производителей специализированного оборудования для дайвинга и смежных дисциплин.

Что точно стоит сделать во время выставки Moscow Dive Show 2023?

Покупки . Оптимальный уровень цен, встретить который, пожалуй, можно раз в году именно на выставке. На стендах ретейлеров и представителей брендов всегда можно найти специальные ценовые предложения на весь спектр продукции: от любительского до профессионального снаряжения.

. Оптимальный уровень цен, встретить который, пожалуй, можно раз в году именно на выставке. На стендах ретейлеров и представителей брендов всегда можно найти специальные ценовые предложения на весь спектр продукции: от любительского до профессионального снаряжения. Выступления специалистов и профессиональных спикеров . На выставке можно узнать как основные моменты, связанные с её тематикой, так и последние новости от лидеров мнений и профессионалов в своём деле.

. На выставке можно узнать как основные моменты, связанные с её тематикой, так и последние новости от лидеров мнений и профессионалов в своём деле. Возможность подбора оптимального варианта путешествия . Дайв сафари или резорты, регаты с и без дайвинговых программ, водные экспедиции и походы — самый обширный список развлечений тематического характера для любителей подводной и надводной охоты.

. Дайв сафари или резорты, регаты с и без дайвинговых программ, водные экспедиции и походы — самый обширный список развлечений тематического характера для любителей подводной и надводной охоты. Мастер-классы от профессионалов в различных областях . Профи водного и подводного дела будут демонстрировать свои достижения методики и особенности практического подхода в узком кругу;

. Профи водного и подводного дела будут демонстрировать свои достижения методики и особенности практического подхода в узком кругу; Зона фудкорта . Дегустации и возможность приобретения даров моря из первых рук;

. Дегустации и возможность приобретения даров моря из первых рук; Единый билет на все 4 дня. Билет будет действовать с 9 по 12 февраля 2023 года вне зависимости от того, хотите вы на все мероприятия или интересуетесь только их частью.

На стендах участников в 2023 году планируется огромное количество различных мероприятий, среди которых точно найдётся вариант по интересам или по практической надобности для вас: кинопоказы, профессиональные мастер-классы, выступления гуру в своей сфере, шоу-программа с розыгрышем интересных и полезных призов, презентации и встречи с известными в этой сфере людьми.

Участвуйте и получайте как позитивные эмоции, так и практическую пользу от профессиональной дайвинг выставки Moscow Dive Show 2023!



