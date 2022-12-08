. Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2023 году

Вадим Карасев

Каждый год проход под управлением того или иного животного-талисмана. В этой статье эксперты поведают вам о том, какие животные будут править миром в 2023 году согласно Восточному и Славянскому календарю, а также расскажут, как эти животные сочетаются друг с другом.

2023 год обещает быть далеко не самым простым. Некоторые важные моменты того, каким он может стать для нашей страны и человечества, вы сможете узнать из другой нашей статьи — о предсказаниях Ванги. Если вы хотите получить больше рекомендаций относительно сферы любви и денег конкретно для вас, прочтите то, о чем написано далее.

Год Черного Водяного Кролика

Согласно Восточному гороскопу, в 2023 году нашим покровителем станет Водяной Кролик. Это животное привнесет некоторый хаос в нашу жизнь, поскольку энергия Воды плохо сочетается с силой этого талисмана.

Получается, что в 2023 году наши мысли и поступки могут разниться и отличаться друг от друга. Это не хорошо, однако, сила осознанности поможет вам преодолеть любые преграды на пути и объединить свои желания с возможностями.

Кролик не хочет, чтобы мы поддавались искушениям и возвращались к привычкам, которые остались в прошлом, но отголоски прошлого будут ощутимы во всех сферах жизни из-за правления стихии Воды.

Вода будет замедлять нас, а Кролик ускорять. Это значит, что принимать решения в каждый момент времени будет достаточно непросто. Люди постоянно будут сомневаться в своих поступках и предпринимаемых шагах. Из-за этого сложно будет прогнозировать даже свои действия, не говорят уже о действиях окружающих. Это может породить проблемы в любви и дружбе.

Год Огнегривого Коня

В самом названии ясно, что славяне верили в то, что Конь представляет собой источник силы Огненной стихии. Это значит, что для достижения наилучших результатов в любой из жизненных сфер важно иметь определенную цель. Люди, которые не имеют цели в текущий момент времени, окажутся во власти сомнений и страхов. Если вы хотите найти работу, придется знать, что конкретно вы ищете. Если вы находитесь в поисках второй половинки, придется понимать, какой именно человек вам нужен.

Во время правления Огнегривого Коня на людей влияет не только их мотивация и энтузиазм, но еще и желания других. Будьте предельно осторожными, потому что чужие мысли могут заставить вас встретиться с проблемами. Это год, в который будет довольно легко кого-то случайно сглазить. Ваши враги могут легко сглазить вас. Чтобы этого не происходило, будьте добрее даже к тем, кого вы недолюбливаете или к тем, кто недолюбливает вас.

Как сочетаются Кролик и Конь

Начать стоит с того, что Кролик и Конь любят путешествия. Это значит, что 2023 год будет идеально подходить для командировок, переездов, посещения новых городов и стран.

Стихия Огня и Воды противопоставлены друг другу, поэтому между Конем и Кроликом будут и недопонимания. 2023 год станет временем хаоса, в которое качели счастья могут сместиться в любую сторону в любой момент времени. В один день вы счастливы и все идет по плану, а во второй вас накрывает с головой проблемами. Именно это может происходить в 2023 году с завидной регулярностью.

Лучшим лекарством от эмоциональных проблем во время правления Коня и Кролика будет общение с другими людьми. Не бойтесь рассказывать самым близким людям о своих проблемах и просить у них помощи. К сожалению или к счастью, но 2023 год — это не время одиночек. Это будет благоприятное время для тех, кто умеет и хочет жить в гармонии и единстве с семьей и друзьями, коллективом, соседями и так далее. Так вы сможете сохранить деньги, любовь, уважение.