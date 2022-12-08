. Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
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Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева бежала вслед за мужем в Израиль. Исполнительница хита «Я тебя поцеловала» живет в Израиле вместе с 9-летними двойняшками Лизой и Гарри. Поп-звезда иногда выходит в свет в Тель-Авиве. Она побывала на концертах Земфиры, Бориса Гребенщикова, Юлии Зиверт, а также на нескольких спектаклях. Максим Галкин* после затяжного гастрольного тура по странам Европы вернулся к жене и детям. Рома Жуков отметил, что лично знаком с обоими артистами. «У Максима был не один раз на программах, — рассказал исполнитель хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики». — С Алой Борисовной тоже были встречи. И в студии, когда еще был жив Саша Кальянов. Пугачева приглашала меня на записи своих песен». Многие российские деятели культуры заверили, что их мнение о звезде резко ухудшилось после ее оскорбительных выпадов в адрес поклонников. Так, Мария Шукшина заявила, что не подаст руки Пугачевой. Рома более осторожен в словах.
«Они прекрасные люди. Алла Борисовна — трудоголик, поэтому я думаю, что она не будет сидеть сложа руки. Надеюсь, займется благотворительностью, как и положено Примадонне», — поделился Жуков. Артист признался, что пытался долго жить за границей. Однако ностальгия по Родине не позволила ему там остаться. «На третий месяц нахождения на чужбине видишь реальные сны. Как летишь над Москвой, какие-то детали: телефонные будки, знакомые лица. Это такая ностальгия, которая просто не дает тебе спокойно жить. Я всегда возвращался», — сказал Рома для «Вокруг ТВ». Жуков был одним из самых ярких участников проекта «Суперстар! Возвращение». Роковым для музыканта оказался пятый выпуск программы, посвященный творчеству композитора Александру Зацепина. По итогам Рома набрал такое же количество баллов, как и Алена Иванцова. Ведущая шоу Лолита решила оставить в нем певицу. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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