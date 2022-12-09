17 фотодоказательств того, что ремонт может кардинально изменить комнату или дом, подарив им вторую жизнь
Многие люди привыкли, что ремонт квартиры или дома ограничивается небольшими изменениями. Как правило, инициативы хватает на то, чтобы переклеить обои и в лучшем случае передвинуть мебель. Однако некоторые умельцы не привыкли ограничиваться полумерами. Им нужны глобальные трансформации, которые заставят их с головой погрузиться в процесс. Зато после окончания ремонта все изменения будут заметны сразу же. Поверьте, взглянув на их работы, вы не сможете сдержать удивления и восхищения.
Ниже вы можете увидеть примеры подобных радикальных ремонтов, на которые, вероятно, было затрачено уйма сил и нервов. Вполне возможно, что какие-то из идей вы возьмёте себе на вооружение и в ближайшем будущем воплотите их в жизнь.
Кажется, они не просто отремонтировали дом, а построили его заново
Сложно поверить, что это один и тот же дом. Строители приложили много усилий, чтобы сделать его более габаритным и просторным.
Захудалый домик преобразился до неузнаваемости
До и после
Комфортная и стильная комната для отдыха
Плюс сто к уюту
Деревянная комната превратилась в крутую ванную
Большая стройка
Интересная задумка и крутое воплощение
Отличный вариант, как можно преобразить участок, на котором нет ничего, кроме сорняков и камней.
Невзрачный домик превратился в настоящий дворец
Стильная кухня
Сложно представить, сколько труда и терпения вложено в эту комнату
Ремонт в детской комнате
Теперь в детской комнате появилась удобная рабочая зона. Наверняка ребёнок остался доволен получившимся результатом.
Дом выглядит теперь совершенно иначе
Кажется невозможным? Это реально!
Кухня стала значительно светлее и просторнее
На такой белоснежной кухне и готовить жалко. Только и делай, что любуйся и поддерживай чистоту.
В этом ремонте продумано всё до мелочей
У мастеров получилось создать отличную зону для отдыха. Наверняка, здесь круто сидеть по вечерам с чашкой чая или кофе, наслаждаясь ночным небом.
Отремонтировали дом 1910 года
Здесь вы можете посмотреть, как изменились некоторые исторические сооружение после того, как человек приложил к этому свою руку.