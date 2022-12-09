. Акцент на глаза. Нарощенные ресницы в новогоднем образе
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Акцент на глаза. Нарощенные ресницы в новогоднем образе

Даже самые консервативные барышни под Новый год меняют сдержанный образ на праздничный. Что тогда говорить о женщинах, привыкших всегда выглядеть ярко и эффектно? Сказать можно только одно: не наряд украшает женщину, а наоборот, и самая красивая и выразительная часть женского лица — это глаза.

Лешмейкерам перед Новым годом прибавляется работы и труд этот особенно приятный и творческий. Вот самые интересные идеи наращивания ресниц для новогоднего макияжа.

Акцент на цвет

В арсенале каждого леш-мастера есть ресницы для наращивания разных цветов. Черные и коричневые — расходники всесезонные, а вот пик популярности цветных ресниц всегда приходится на Новый год.

Какие варианты цветного наращивания лешмейкеры предлагают своим клиенткам:

  • самый простой, но эффектный вариант — полное наращивание ресниц одним из цветов: синим, зеленым, красным, желтым, да любым, чем мастер успел запастись;
  • цветной внешний угол смотрится шикарно особенно при создании лисьего и кошачьего эффекта;
  • многоцветное наращивание сочетает от 2 до 4 разных цветов, это прекрасный новогодний вариант;
  • цветные лучики, они же самые длинные реснички в общем темном ряду;
  • цветное наращивание ресниц только на верхнее веко создает интересный эффект теней;
  • эффект подводки получается при наращивании цветом только нижнего века.

Как видите, вариантов немало. А еще есть готовые ресницы с градиентом, где один цвет мягко переходит в другой и конечно, фантазийное наращивание от мастера, проявляющего креатив, тоже никто не отменял.

Акцент на объем

Яркий макияж глаз всегда был одним из способов самовыражения, поэтому экспансивное цветное наращивание подойдет не каждой женщине. Сделать взгляд более глубоким и выразительным поможет объем.

Вместо классического наращивания 1 х 1 клиентке предлагают более интересные варианты:

  • полуторный объем, где чередуются одинарные и двойные волоски, смотрится очень мягко и естественно;
  • двойной объем все еще близок к классике, никакой страсти и экспансии;
  • тройной объем ресниц с крутым изгибом (D, L++, М) идеально подходит для создания образа роковой дамы.

Пучковое наращивание больших объемов, включая голливудский, смотрится несколько театрально. Но клиентка всегда права и если хочет и не боится внимания, мастер обязана создать ей сумасшедший новогодний объем.

Декор нарощенных ресниц

В самый любимый, долгожданный и яркий праздник каждая женщина имеет полное право блистать. Если клиентка желает украсить реснички, лешмейкер всегда предложит ей самые трендовые варианты:

  • стразы изумительно смотрятся на длинных (свыше 12 мм) ресничках. Кристаллики располагают симметрично у века, хаотично, на лучиках и у внешнего угла глаз;
  • серебристые, золотистые и цветные блестки — эффектный и притягательный декор, одинаково уместный на черных и цветных ресницах;
  • перья на внешних уголках глаз — исключительно новогодний, карнавальный дизайн. Его ценят любительницы производить на публику неизгладимое впечатление.

От украшений и тяжелых объемов глаза устают. Поэтому после праздников многие женщины предпочитают традиционному наращиванию ботокс для ресниц.

Это прекрасная процедура, которая восстанавливает и оздоравливает реснички, делает их крепкими, эластичными и густыми.


# Женское

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