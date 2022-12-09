. Алла Пугачева и Максим Галкин* побывали на концерте группы «Би-2» в Тель-Авиве

Певица Алла Пугачева не пропускает выступления бывших соотечественников в Израиле. Алла Пугачева продолжает поддерживать тех артистов, кто приезжает со своим концертами в Израиль. Накануне она пришла на выступление группы «Би-2». Как и всегда, местная публика очень тепло отреагировала на появление Примадонны, которую в этот вечер сопровождал супруг. Зрители шоу российской рок-группы смогли лично убедиться в том, что слухи о грядущем разводе пары являются большим преувеличением. Пугачева с мужем продемонстрировали публике family look в красных тонах. Этот цвет задал настроение всего вечера супругов. Они много обнимались, держались за руки и смотрели друг на друга влюбленными глазами. В один момент общение голубков даже вывели на большой экран, установленный в глубине сцены. Таким образом организаторы концерта выразили Примадонне свою признательность за поддержку.Стоит отметить, что Алла Борисовна своим появлением едва не сорвала концерт «Би-2». Вместо того, чтобы подпевать под хиты группы зрители пытались пробраться к VIP-трибуне за автографом от Пугачевой. Охране пришлось разгонять толпу поклонников, жаждущих внимания певицы. Напомним, что на этой неделе Пугачева в очередной раз обругала тех россиян, кто критикует её за эмиграцию. Своих недоброжелателей она назвала «тварями и лжецами». Алла Борисовна уверена, что негатив исходит только о тех, кому платят за её травлю. Тем временем в России всерьез обсуждают возможность ареста недвижимости, которую Пугачева бросила во время переезда. Речь идет о роскошном замке артистки за миллиард рублей, где она жила с мужем и детьми.