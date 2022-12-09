. Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью

Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервьюАвтор YouTube-шоу «Вписка» Трунов назвал интервью с Мальбэком и Сюзанной самым напряженным

Один из авторов популярного YouTube-шоу под названием «Вписка» Василий Трунов назвал интервью с исполнителями Мальбэком (настоящее имя — Роман Варнин) и Сюзанной Варниной самым напряженным. Подробности неудачного выпуска он раскрыл в подкасте для YouTube-канала Big Russian Boss Show.

«Мне показалось, что был напряженный вайб с Сюзанной, когда мы снимали ее с Мальбэком», — вспомнил Трунов. По его словам, певица тогда должна была приехать в квартиру, где находилась творческая студия Мальбэка. «Он куда-то ушел и закрыл нас, приходит Сюзанна, стучится и начинает просить открыть ей дверь», — рассказал видеоблогер. Он уточнил, что на тот момент артистка была беременна и жаловалась на то, что ей было тяжело стоять и ждать в подъезде.

Трунов отметил, что не мог открыть дверь, так как она была заперта. «А я понимаю, что ничего не могу сделать, я не могу открыть эту дверь, я же не буду ломать ее. А потом решил просто уйти в другую комнату, чтобы не слышать ее», — добавил он.

В конце декабря 2020 года Мальбэк объявил о расставании с женой певицей Сюзанной. Варнин признался, что артистка была для него настоящей музой. Исполнитель также заявил, что он больше не будет сотрудничать с бывшей возлюбленной.

Осенью 2018 года Сюзанна жаловалась на насилие со стороны Мальбэка. Во время совместного выступления она взяла у мужа микрофон и сказала: «Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет».

«Мальбэк» — музыкальный дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных, основанный в 2016 году. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась Сюзанна.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
Заворотнюк покинула Россию с одним чемоданом
Заворотнюк покинула Россию с одним чемоданом
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Пояснила по понятиям
Пояснила по понятиям
Кудрин начал работать в «Яндексе»
Кудрин начал работать в «Яндексе»
Настя Ивлеева призналась, что рекламировала некачественные продукты
Настя Ивлеева призналась, что рекламировала некачественные продукты
Алла Пугачева и Максим Галкин* побывали на концерте группы «Би-2» в Тель-Авиве
Алла Пугачева и Максим Галкин* побывали на концерте группы «Би-2» в
Экс-супруг Лянки Грыу вскоре после развода женился на 37-летней Анастасии Меськовой
Экс-супруг Лянки Грыу вскоре после развода женился на 37-летней
Как встретить Новый год, чтобы не разозлить его символ
Как встретить Новый год, чтобы не разозлить его символ
РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в Евросоюз в пользу внутрироссийских
РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в Евросоюз в пользу
Бывшая ведущая «Ревизорро» оценила свою роль в успехе шоу
Бывшая ведущая «Ревизорро» оценила свою роль в успехе шоу

Топ на сегодня

Как можно сэкономить с помощью промокодов
Как можно сэкономить с помощью промокодов
Глава Chevron усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть
Глава Chevron усомнился в эффективности потолка цен на российскую
Шаман признался, что общается с Богом
Шаман признался, что общается с Богом
Онлайн-касса для бизнеса: причины популярности
Онлайн-касса для бизнеса: причины популярности
Катю Горину проводил за ворота Кирилл Архипов
Катю Горину проводил за ворота Кирилл Архипов

Еще по теме

Трунов пожаловался на кражу медной вывески с адвокатского бюро
Трунов откроет юрфирму для защиты россиян за рубежом
Адвокат Трунов оказался лишен своего статуса
У Трунова украли медную вывеску за 400 тысяч рублей