. Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью

Автор YouTube-шоу «Вписка» Трунов назвал интервью с Мальбэком и Сюзанной самым напряженным

Один из авторов популярного YouTube-шоу под названием «Вписка» Василий Трунов назвал интервью с исполнителями Мальбэком (настоящее имя — Роман Варнин) и Сюзанной Варниной самым напряженным. Подробности неудачного выпуска он раскрыл в подкасте для YouTube-канала Big Russian Boss Show.

«Мне показалось, что был напряженный вайб с Сюзанной, когда мы снимали ее с Мальбэком», — вспомнил Трунов. По его словам, певица тогда должна была приехать в квартиру, где находилась творческая студия Мальбэка. «Он куда-то ушел и закрыл нас, приходит Сюзанна, стучится и начинает просить открыть ей дверь», — рассказал видеоблогер. Он уточнил, что на тот момент артистка была беременна и жаловалась на то, что ей было тяжело стоять и ждать в подъезде.

Трунов отметил, что не мог открыть дверь, так как она была заперта. «А я понимаю, что ничего не могу сделать, я не могу открыть эту дверь, я же не буду ломать ее. А потом решил просто уйти в другую комнату, чтобы не слышать ее», — добавил он.

В конце декабря 2020 года Мальбэк объявил о расставании с женой певицей Сюзанной. Варнин признался, что артистка была для него настоящей музой. Исполнитель также заявил, что он больше не будет сотрудничать с бывшей возлюбленной.

Осенью 2018 года Сюзанна жаловалась на насилие со стороны Мальбэка. Во время совместного выступления она взяла у мужа микрофон и сказала: «Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет».

«Мальбэк» — музыкальный дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных, основанный в 2016 году. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась Сюзанна.