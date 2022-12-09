. Байден запретил Буту возвращаться в США
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Байден запретил Буту возвращаться в США

Минюст США опубликовал указ о помиловании Виктора Бута, находившегося в американской тюрьме в течение 14 лет и вернувшегося в Россию в результате результате обмена на американскую гражданку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из документа, подписанного президентом Джо Байденом следует, что  россиянину запрещено возвращаться в США, а также получать доход в стране в художественных или других произведений о своей жизни.

Как сообщала «Парламентская газета», 8 декабря была завершена процедура обмена российского бизнесмена Бута, отбывавшего заключение в США, на американскую баскетболистку Грайнер. Переговоры с Вашингтоном об освобождении Бута проходили в течение долгого времени, однако США категорически отказывались от обсуждения по вопросу включения Бута в схему обмена.

Российский предприниматель Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в ходе спецоперации американских спецслужб и позже вывезен в США, где был осужден на 25 лет заключения по нескольким пунктам обвинения. В частности, ему вменяли подготовку сговора для продажи оружия террористической организации и поддержку терроризма. Виновным он себя не признал.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в августе 2022 года в России приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

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По материалам: pnp.ru

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