. Байден запретил Буту возвращаться в США

Минюст США опубликовал указ о помиловании Виктора Бута, находившегося в американской тюрьме в течение 14 лет и вернувшегося в Россию в результате результате обмена на американскую гражданку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из документа, подписанного президентом Джо Байденом следует, что россиянину запрещено возвращаться в США, а также получать доход в стране в художественных или других произведений о своей жизни.

Как сообщала «Парламентская газета», 8 декабря была завершена процедура обмена российского бизнесмена Бута, отбывавшего заключение в США, на американскую баскетболистку Грайнер. Переговоры с Вашингтоном об освобождении Бута проходили в течение долгого времени, однако США категорически отказывались от обсуждения по вопросу включения Бута в схему обмена.

Российский предприниматель Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в ходе спецоперации американских спецслужб и позже вывезен в США, где был осужден на 25 лет заключения по нескольким пунктам обвинения. В частности, ему вменяли подготовку сговора для продажи оружия террористической организации и поддержку терроризма. Виновным он себя не признал.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в августе 2022 года в России приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.