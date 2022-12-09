. Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
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Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения

Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Актриса Екатерина Варнава отмечает свой тридцать восьмой день рождения. 9 декабря Кате Варнаве исполнилось 38 лет. С личным праздником артистку поздравил бывший супруг, режиссер Александр Молочников, который сегодня живет и строит карьеру в Америке. В личном блоге Катя Варнава предстает перед подписчиками красавицей с пухлыми губами и идеальной кожей, но Молочников решил показать настоящую артистку, опубликовав снимки с ее участием без фотошопа. Таким образом режиссер поздравил экс-супругу с 38-летием. «С днем рождения, Катя! Талантливая, красивая и нечеловечески добрая. Пусть все будет хорошо!» — отметил театральный деятель. Подписчики Александра присоединились к столь теплым словам. «Чудесные фото, не постановочные ни грамма. Просто хочется, чтобы вы были вместе»; «Вы очень красивые. Найдите друг друга снова…»; «Катя, с днем рождения, вы прекрасны!» — делится публика.
Напомним, брак звезд продлился менее года. По слухам, пара рассталась из-за измен Александра Молочникова, но сам он предпочитает не комментировать подобную информацию. Сейчас режиссер живет и работает в США, Екатерина осталась в Москве. Оба не делятся подробностями амурных дел. А в прошлом Екатерина, мечтавшая стать мамой, пережила трагедию — потеряла ребенка на раннем сроке беременности. «У меня произошел выкидыш… Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя с животом, мамой… Я люблю, обожаю детей. Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми. Сейчас в моей жизни такой период — я пытаюсь стать мамой, но не получается. Очень верю в чудо», — откровенничала артистка в интервью Иде Галич еще в прошлом году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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