. Церковный календарь постов на 2023 год

Вадим Карасев

Каждый год всех православных христиан ожидают одни и те же посты — однодневные и многодневные. Проблема заключается в том, что у некоторых из них меняются даты. Данная статья поможет вам не забыть о самых важных постах и вовремя начать к ним духовную подготовку.

Посты — это время воздержания от животной пищи, от ругани и ссор, от негатива и плохих мыслей. Старайтесь гнать прочь плохое настроение в описанные ниже периоды.

Многодневные посты 2023 года

Начнем с многодневных постов, так как они, по традиции, являются самыми главными.

Великий пост с 27 февраля по 15 апреля. Это самый важный и самый сложный пост, который посвящен празднику Великой Пасхи. По традиции, он является еще и самым длительным. В 2023 году его продолжительность составит 48 дней.

Петров пост с 12 июня по 11 июля. Второй многодневный пост называют Петровым или Апостольским, так как он посвящен святым Петру и Павлу. Его протяженность варьируется от недели с небольшим до шести недель. В этот раз он продлится месяц.

Успенский пост с 14 по 27 августа. Это очень важный пост, который всегда проходит в одно и то же время. Он посвящен уходу в мир иной Матушки Заступницы.

Рождественский пост с 28 ноября по 6 января. Этот пост часто ставят на второе место по важности, так как он завершается праздником Рождества Христова. Это довольно протяженный пост, который требует строжайшего соблюдения правил.

Пост в среду и пятницу в 2023 году

Каждая среда и пятница — это два постных дня. Среда посвящена предательству Христа Иудой, а пятница страданиям Христа на кресте. В эти дни нельзя есть мясную пищу, употреблять продукты из молока. Запрещено использовать масло и есть рыбу. Если вы больны, то можете не соблюдать пост в эти дни.

Есть периоды, в которые отсутствует пост в среду и пятницу. Речь идет о нескольких неделях:

Однодневные посты

с 7 января по 18 января;с 6 по 12 февраля;с 20 по 26 февраля;с 17 по 23 апреля;с 5 по 11 июня.

Также очень важно помнить про однодневные посты, которые являются строгими и обязательными к соблюдению:

. Это день накануне праздника Крещения Господня. В этот день христиане готовятся к очищению и святой водой;. Это день памяти и гибели одного из самых важных святых — Иоанна Предтечи, именуемого также Крестителем;. Это день молитв и воздержания от веселья, животной пищи. Он посвящен великому празднику и памяти о страданиях Иисуса Христа.