. Евгений Прохоренко должен помочь Клавдии Безверховой воспитывать сына на Дом-2
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Евгений Прохоренко должен помочь Клавдии Безверховой воспитывать сына на Дом-2

Евгений Прохоренко должен помочь Клавдии Безверховой воспитывать сына на Дом-2
Судя по откровениям Клавдии Безверховой, она совсем не против, что её мама Наталья уйдёт с проекта. Воспитать сына Роберта она сможет с Евгением Прохоренко. Если верить откровениям Клавы Безверховой, то она совсем не против того, что её мать оставит телешоу Дом-2. А сына Безверхова-младшая собирается воспитывать не одна, а в компании Евгения Прохоренко, которого она видит как отца своего ребёнка. И подобное отношение к нему появилось всего за месяц с того дня, как они начали официально встречаться.

Клава свято верит, что если у Натальи всё в порядке с личной жизнью за пределами проекта, то не стоит упускать момент. А один из братьев-близнецов станет великолепной нянькой для её сына, по крайней мере, сама Безверхова в этом ничуть не сомневается.

Впрочем, Женя действительно неплохо справляется с этой задачей. Временами он даже ругает саму Клаву за принятые воспитательные меры. Таким образом он смог убедить как Безверхову-младшую, так и Наталью, что на проекте возможно создать счастливую семью. Интересно, получится ли у них сохранить эту идиллию? Всё же, если бабушка Роберта покинет телешоу, то справляться с ним паре придётся самостоятельно. А самочувствие Клавы в данный момент далеко от идеального.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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