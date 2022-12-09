. Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала

Артист Гарик Харламов устроил публичные разборки с женой. Кристина Асмус, как выяснилось, продолжает после развода жить с бывшим мужем. Однако актриса заверила, что Гарик Харламов угрозами заставил ее остаться с ним в роскошном таунхаусе. Кристина Асмус является одной из известных актрис. Длительное время она была в браке с Гариком Харламовым. Они развелись в 2020 году. Однако ради дочки Анастасии бывшие супруги остались с друзьями. Они вместе порой отводят наследницу в школу. Однако 8 декабря разгорелся скандал. Бывшие влюбленные стали публично выяснить отношения. Асмус не понравилось, что в своем шоу Гарик заявил, что его бывшей жене достался дом с дверью в туалет, которую он «облевал и обоссал». Она рассказала, что после развода юморист не отдал ей дом, а также не дал денег ей с дочкой Анастасией. Однако Харламов опроверг ее слова. Оказалось, что они живут вместе, каждый на своей половине.Актер стал утверждать, что содержит экс-жену и наследницу. Но Кристина уточнила, что он только оплачивает коммуналку. Она подчеркнула, что осталась жить с ним одной крышей только из-за угроз с его стороны. Последней каплей стали слова мамы Харламова, Натальи, которая вмешалась в конфликт. Она встала на сторону сына и заявила, что юморист своей дочке купил несколько квартир. Бывшая свекровь дала понять, что у Асмус проблемы с честностью. В соцсетях разгорелись бурные споры. Одни стали жалеть Кристину, которая вынуждена жить с бывшей свекровью, а другие посчитали, что Гарик не сказал ничего обидного. «Вот это постирушки грязного белья на весь свет! Ужас ужасный», «Не фанатка Асмус и в целом этой странной семейки, но ситуация — испанский стыд», «Мама у Гарика странно рассуждает. Мягко говоря. То есть ее сыну сально и совсем не смешно шутить на всю страну про «нужду» и «обоссанный дом», который он оставил Асмус и дочке, можно, а Кристине едко прокомментировать этот шлак нельзя», «Честность, такт и жилье для ребенка. Теперь напишет бойфренд Асмус или девушка Харламова», «Все смешалось в доме Облонских», «Не мужской поступок, так говорить о бывшей жене», «Бедная Асмус, еще и с бывшей свекровью живет», — стали писать подписчики.