. Игра Blue Protocol — MMORPG от Bandai Namco — выходит на Xbox Series X | S
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Игра Blue Protocol — MMORPG от Bandai Namco — выходит на Xbox Series X | S

Игра Blue Protocol — MMORPG от Bandai Namco — выходит на Xbox Series X | S


На The Game Awards состоялся анонс версии Blue Protocol для приставок Xbox Series X | S. Разработчики проекта и издательство Bandai Namco опубликовали новый трейлер условно-бесплатной MMORPG Blue Protocol, а также объявили дату релиза: вторая половина 2023 года.


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Blue Protocol представляет собой бесплатную многопользовательскую ролевую онлайн-игру, в которой вы становитесь героем своего собственного научно-фантастического фэнтезийного приключения. Игроки смогут действовать в одиночку или объединяться с другими игроками, чтобы изучать мир Regnas.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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