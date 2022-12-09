. Игра Blue Protocol — MMORPG от Bandai Namco — выходит на Xbox Series X | S





На The Game Awards состоялся анонс версии Blue Protocol для приставок Xbox Series X | S. Разработчики проекта и издательство Bandai Namco опубликовали новый трейлер условно-бесплатной MMORPG Blue Protocol, а также объявили дату релиза: вторая половина 2023 года.

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Blue Protocol представляет собой бесплатную многопользовательскую ролевую онлайн-игру, в которой вы становитесь героем своего собственного научно-фантастического фэнтезийного приключения. Игроки смогут действовать в одиночку или объединяться с другими игроками, чтобы изучать мир Regnas.