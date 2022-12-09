. Экс-супруг Лянки Грыу вскоре после развода женился на 37-летней Анастасии Меськовой
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Экс-супруг Лянки Грыу вскоре после развода женился на 37-летней Анастасии Меськовой

Экс-супруг Лянки Грыу вскоре после развода женился на 37-летней Анастасии Меськовой
Не успел режиссер Михаил Вайнберг развестись с актрисой Лянкой Грыу, как тут же женился на звезде сериала «Сладкая жизнь». Анастасия Меськова накануне вышла замуж в третий раз. Церемония регистрации брака прошла в элитном ЗАГСе в Барвихе. 37-летняя актриса выглядела в этот особенный день очень элегантно: она надела пышное свадебное платье с оригинальной линией декольте и собрала волосы в аккуратную прическу. Жених звезды сериала «Сладкая жизнь» на фоне своей красавицы-жены смотрелся куда менее эффектно. Мужем Меськовой стал режиссер Михаил Вайнберг, который не так давно развелся с актрисой Лянкой Грыу. Он старше своей новой жены на 10 лет, но из-за ранней седины кажется, что разница в возрасте между супругами гораздо больше. Этот момент немного смутил поклонников актрисы, но они всё равно пожелали молодым крепкого счастья.
Молодожены, кстати, не афишируют подробности своего романа. Зато интервью о переменах в личной жизни недавно дала Лянка. Весной этого года актриса говорила о том, что ей сложно выделить одну конкретную причину своего расставания с Вайнбергом. «Просто приходит понимание, что пора. Важно, чтобы решение было основано не на страхе будущего, а на честности», —делилась Грыу. Со своим сыном Максимом, которого Лянка родила в 2011 году, режиссер продолжает видеться часто. Он договорился с бывшей женой, что будет как раньше принимать участие в воспитании ребенка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Экс-супруг Лянки Грыу вскоре после развода женился на 37-летней Анастасии Меськовой
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