. Как встретить Новый год, чтобы не разозлить его символ
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Как встретить Новый год, чтобы не разозлить его символ

Как встретить Новый год, чтобы не разозлить его символ

До Нового 2023 года, символом которого будет Черный Водяной Кролик, осталось совсем немного времени. Но он вступит в свои права только 21 января, а встречать Новый год мы будем с его старым покровителем Водяным Тигром. Как встретить Новый год, чтобы не разозлить обоих этих животных, какой выбрать наряд, что подать на стол, чем украсить комнату — об этом следует подумать заранее.

Что приготовить на праздничный стол

Тигр — хищник, а Кролик — животное травоядное, поэтому составить праздничное меню, чтобы угодить обоим этим животным, на первый взгляд кажется непростой задачей. Однако это сделать несложно. Главное, исключить из числа мясных блюд крольчатину. К любому другому мясу Кролик равнодушен, а Тигр скажет вам только спасибо.


Обилие зелени, фруктов и разнообразных овощных салатов на столе, несомненно, доставит удовольствие Кролику, да и Тигр будет не против растительного рациона. Не забудьте приготовить салат из морковки и капусты — любимых лакомств Кролика. Тигр хоть и равнодушен к ним, но оранжевая гамма на столе его порадует.

Оба этих животных не терпят алкоголя, поэтому, чтобы не разозлить покровителей старого и нового годов, на праздничном столе не должно быть крепких алкогольных напитков. Постарайтесь ограничиться шампанским и сухим вином.

Как украсить комнату к Новому году

К встрече Нового года следует подготовиться заранее: навести порядок, убрать мусор, протереть пыль, освободить помещение от лишних вещей. Оба этих животных любители большого, открытого пространства. Помещение, а также новогоднюю елку следует украсить фигурками тигра и кролика — это будет приятно для обоих символов. Если нет возможности поставить живую елку, постарайтесь украсить комнату еловыми ветками.


Оптимальным вариантом будет светлая гамма оттенков в декоре и сервировке стола, нейтральная для обоих животных. Белая посуда, скатерть, салфетки придутся по вкусу обоим животным.

В чем встречать Новый 2023 год

Поскольку у Кролика и Тигра разные цветовые предпочтения, подобрать праздничную одежду для встречи Нового года не так уж и просто. Кролику по душе цвета, символизирующие водную стихию — синий, голубой, белый с переливами. Тигр предпочитает тона, встречающиеся в природе — желтый, зеленый, коричневый, нейтрально относится к белому.

Учитывая эти особенности, нужно постараться оптимальное подобрать сочетание оттенков в праздничном наряде. Что точно разозлит обоих животных, так это яркие, кислотные неестественные цвета, не встречающиеся в живой природе.


Ни в коем случае в новогоднем наряде нельзя использовать мех, тигровые принты и любые другие, напоминающие расцветку животных.

Из украшений лучше использовать небольшие, аккуратные золотые изделия — кольца, серьги, кулоны.

# Общество
По материалам: rsute

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