. Как встретить Новый год, чтобы не разозлить его символ

До Нового 2023 года, символом которого будет Черный Водяной Кролик, осталось совсем немного времени. Но он вступит в свои права только 21 января, а встречать Новый год мы будем с его старым покровителем Водяным Тигром. Как встретить Новый год, чтобы не разозлить обоих этих животных, какой выбрать наряд, что подать на стол, чем украсить комнату — об этом следует подумать заранее.

Что приготовить на праздничный стол

Тигр — хищник, а Кролик — животное травоядное, поэтому составить праздничное меню, чтобы угодить обоим этим животным, на первый взгляд кажется непростой задачей. Однако это сделать несложно. Главное, исключить из числа мясных блюд крольчатину. К любому другому мясу Кролик равнодушен, а Тигр скажет вам только спасибо.





Обилие зелени, фруктов и разнообразных овощных салатов на столе, несомненно, доставит удовольствие Кролику, да и Тигр будет не против растительного рациона. Не забудьте приготовить салат из морковки и капусты — любимых лакомств Кролика. Тигр хоть и равнодушен к ним, но оранжевая гамма на столе его порадует.

Оба этих животных не терпят алкоголя, поэтому, чтобы не разозлить покровителей старого и нового годов, на праздничном столе не должно быть крепких алкогольных напитков. Постарайтесь ограничиться шампанским и сухим вином.

Как украсить комнату к Новому году

К встрече Нового года следует подготовиться заранее: навести порядок, убрать мусор, протереть пыль, освободить помещение от лишних вещей. Оба этих животных любители большого, открытого пространства. Помещение, а также новогоднюю елку следует украсить фигурками тигра и кролика — это будет приятно для обоих символов. Если нет возможности поставить живую елку, постарайтесь украсить комнату еловыми ветками.





Оптимальным вариантом будет светлая гамма оттенков в декоре и сервировке стола, нейтральная для обоих животных. Белая посуда, скатерть, салфетки придутся по вкусу обоим животным.

В чем встречать Новый 2023 год

Поскольку у Кролика и Тигра разные цветовые предпочтения, подобрать праздничную одежду для встречи Нового года не так уж и просто. Кролику по душе цвета, символизирующие водную стихию — синий, голубой, белый с переливами. Тигр предпочитает тона, встречающиеся в природе — желтый, зеленый, коричневый, нейтрально относится к белому.

Учитывая эти особенности, нужно постараться оптимальное подобрать сочетание оттенков в праздничном наряде. Что точно разозлит обоих животных, так это яркие, кислотные неестественные цвета, не встречающиеся в живой природе.





Ни в коем случае в новогоднем наряде нельзя использовать мех, тигровые принты и любые другие, напоминающие расцветку животных.

Из украшений лучше использовать небольшие, аккуратные золотые изделия — кольца, серьги, кулоны.