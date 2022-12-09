. Катю Горину проводил за ворота Кирилл Архипов

Вадим Карасев

Катя Горина давно думала о том, чтобы уйти с проекта и вот, это наконец-то свершилось, пусть у девушки получилось и не с первого раза. Она дождалась Яну Захарову и отправилась за ворота, в то время как другие участники кричали «И мы счастливы». Тем временем поклонники телешоу отметили, что ушла очередная эпоха.Стоило Кате уйти с Дом-2, как Кирилл Архипов мгновенно отправился флиртовать с Анастасией Петраковской. К слову, это именно она с помощью Екатерины Гордеевой разрушила образ роковой и мудрый образ Кати-кадетки. Горина была одной из молодых участниц, которая пришла на телешоу во время открытия на канале «Ю». Естественно, из «старичков» первого состава на проекте остаётся Кристина Бухынбалтэ, однако эта девушка так просто не покинет проект после первого намёка продюсера. Сейчас она собирается узаконить свои отношения уже с третьим по счету мужчиной и это при том, что у девушки и до проекта был довольно богатый опыт.