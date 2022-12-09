. Кудрин начал работать в «Яндексе»

Бывший глава Счетной палаты Кудрин вышел на работу в «Яндекс»

Бывший глава Алексей Счетной палаты Кудрин начал работать в компании «Яндекс». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Новый советник по корпоративному развитию IT-компании опубликовал фото своего рабочего пропуска в офис с подписью «Первый день на новой работе!». В «Яндексе» вместе с менеджментом Кудрин будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные, сообщал он.

О переходе Кудрина в «Яндекс» стало известно в конце ноября, при этом слухи о его уходе из Счетной палаты появились еще в июне. Тогда появилась информация, что бывшего министра финансов пригласили на один из руководящих постов в «Яндексе». Однако в компании и в Счетной палате эти данные тогда опровергали.

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября. Об этом сенаторов попросил президент России Владимир Путин.

Нового председателя Счетной палаты Совет Федерации может назначить 14 декабря. РБК со ссылкой на источники писал, что на пост главы Счетной палаты рассматривается первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

