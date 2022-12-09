. Лунный день сегодня 9 декабря 2022 года

Энергетика Луны меняется постоянно, поэтому так важно следить за рекомендациями астрологов. Они помогут провести грядущий день удачно и использовать энергетику ночного светила себе во благо.

Эту пятницу можно назвать благоприятным днем, однако вчерашнее Полнолуние все еще дает о себе знать. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обрести внутреннее равновесие, чтобы не зацикливаться на временных неурядицах и находить верные решения для возникающих вопросов.

Фаза Луны: 16 лунный день пройдет под эгидой убывающего ночного светила в созвездии Рака. Энергетика этого союза хорошо сочетается, однако Полнолуние 8 декабря все еще будоражит пространство, провоцируя нас на всплески эмоций. Астрологи рекомендуют обратить на это внимание и позаботиться о себе.

Магнитные бури 9 декабря: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Магнитных бурь на эту пятницу не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в это день

Домашние дела по лунному календарю

завершение текущей работы;отдых;позитивное общение;медитации;забота о здоровье;запланированные путешествия.конфликтные ситуации;резкая смена планов;сильные эмоции;ссоры и конфликты.

Сегодня астрологи рекомендуют провести время с пользой для себя и своей энергетики. Это значит, что отказаться стоит от трудоемких дел, а также от решения тех задач, которые требуют много времени. Пятница — прекрасное время для того, чтобы расслабиться после трудового дня, украсить свой дом к новогодним праздникам или начать неспешную уборку, чтобы избавиться от накопленного хлама.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Под эгидой убывающей Луны в созвездии Рака астрологи рекомендуют отказаться от темных и кричащих расцветок в гардеробе. Этот день будет довольно позитивным, однако энергетика Луны все еще будет взбудоражена. Обрести гармонию и уверенность будет проще, если обратить внимание на спокойные оттенки синего, зеленого и бежевого. Украшения этого дня — изделия из серебра, а талисманами выступят аквамарин, сапфир и александрит.

Финансы и работа 9 декабря

Завершить неделю на позитивной ноте будет проще, если обратить внимание на простые дела и не начинать ничего нового. День удачен для завершения проектов, поведения итогов и творческой работы. Финансовые операции в эту пятницу небезопасны — есть риск попасться на уловки мошенников и потерять часть своих накоплений. Уместным будет шопинг, если он спланирован заранее, и есть список необходимых покупок.

Любовь и общение в 16 лунный день

Сегодня есть возможность разрешить разногласия и прийти к общему мнению. Астрологи рекомендуют чутко прислушиваться к мнению близких и не реагировать остро на их замечания. Умение обходить конфликты стороной и находить компромиссные решения обернутся удачей. Тем, кто хочет найти свое счастье, не навредят простые заговоры на привлечение любви.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В начале зимы есть риск переохлаждения, поэтому первым делом важно следить за погодными условиями. Уберечься от простудных заболеваний будет проще благодаря витаминным напиткам, а оставаться в хорошем настроении — благодаря собственному настрою. Сегодня нет причин отказывать себе в физических нагрузках, прогулках и общении с близкими. Для того, чтобы настроение оставалось отличным, важно не только обходить конфликты стороной, но и с самого утра настраиваться на волгу позитива.