Лунный день сегодня 9 декабря 2022 года
Энергетика Луны меняется постоянно, поэтому так важно следить за рекомендациями астрологов. Они помогут провести грядущий день удачно и использовать энергетику ночного светила себе во благо.
Эту пятницу можно назвать благоприятным днем, однако вчерашнее Полнолуние все еще дает о себе знать. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обрести внутреннее равновесие, чтобы не зацикливаться на временных неурядицах и находить верные решения для возникающих вопросов.
Фаза Луны: 16 лунный день пройдет под эгидой убывающего ночного светила в созвездии Рака. Энергетика этого союза хорошо сочетается, однако Полнолуние 8 декабря все еще будоражит пространство, провоцируя нас на всплески эмоций. Астрологи рекомендуют обратить на это внимание и позаботиться о себе.
Магнитные бури 9 декабря: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Магнитных бурь на эту пятницу не прогнозируется.
Что принесет удачу сегодня
завершение текущей работы;
отдых;
позитивное общение;
медитации;
забота о здоровье;
запланированные путешествия.
Что отпугнет успех в это день
конфликтные ситуации;
резкая смена планов;
сильные эмоции;
ссоры и конфликты.
Домашние дела по лунному календарю
Сегодня астрологи рекомендуют провести время с пользой для себя и своей энергетики. Это значит, что отказаться стоит от трудоемких дел, а также от решения тех задач, которые требуют много времени. Пятница — прекрасное время для того, чтобы расслабиться после трудового дня, украсить свой дом к новогодним праздникам или начать неспешную уборку, чтобы избавиться от накопленного хлама.
Одежда и талисманы удачи на эту пятницу
Под эгидой убывающей Луны в созвездии Рака астрологи рекомендуют отказаться от темных и кричащих расцветок в гардеробе. Этот день будет довольно позитивным, однако энергетика Луны все еще будет взбудоражена. Обрести гармонию и уверенность будет проще, если обратить внимание на спокойные оттенки синего, зеленого и бежевого. Украшения этого дня — изделия из серебра, а талисманами выступят аквамарин, сапфир и александрит.
Финансы и работа 9 декабря
Завершить неделю на позитивной ноте будет проще, если обратить внимание на простые дела и не начинать ничего нового. День удачен для завершения проектов, поведения итогов и творческой работы. Финансовые операции в эту пятницу небезопасны — есть риск попасться на уловки мошенников и потерять часть своих накоплений. Уместным будет шопинг, если он спланирован заранее, и есть список необходимых покупок.
Любовь и общение в 16 лунный день
Сегодня есть возможность разрешить разногласия и прийти к общему мнению. Астрологи рекомендуют чутко прислушиваться к мнению близких и не реагировать остро на их замечания. Умение обходить конфликты стороной и находить компромиссные решения обернутся удачей. Тем, кто хочет найти свое счастье, не навредят простые заговоры на привлечение любви.
Настроение и здоровье по лунному календарю
В начале зимы есть риск переохлаждения, поэтому первым делом важно следить за погодными условиями. Уберечься от простудных заболеваний будет проще благодаря витаминным напиткам, а оставаться в хорошем настроении — благодаря собственному настрою. Сегодня нет причин отказывать себе в физических нагрузках, прогулках и общении с близкими. Для того, чтобы настроение оставалось отличным, важно не только обходить конфликты стороной, но и с самого утра настраиваться на волгу позитива.