. Настя Ивлеева призналась, что рекламировала некачественные продукты

Ведущая и актриса Настя Ивлеева призналась в своих грехах. Артистка — обладательница многомиллионной армии поклонников. Блогер пользуется любовью и доверием аудитории, но как оказалось, она не всегда с ней честна. Настя Ивлеева опубликовала очередной выпуск AGENTSHOW 3.0. На этот раз кресло гостя заняла блогерша Anastasiz. В конце интервью коллега звезды спросила, бывало ли той когда-нибудь стыдно за рекламу. В ответ блондинка призналась, что продвигала сомнительную продукцию. «Три-четыре года назад я рекламировала товары, которые не проходили проверку. Я не интересовалась их бэкграундом, просто подумала, окей, предлагают бабки», — говорила Настя.Однако такая легкомысленность вскоре обернулась для нее неприятной историей. Ивлеева прорекламировала сыворотку от прыщей Fem Fatal, в составе которой нашли запрещенный ингредиент. Первой усомнилась в качестве косметики блогер-разоблачитель Екатерина Конасова и сняла о ней целое расследование. «Потом, когда вышел разбор, я офигела! Меня просили извиниться за эту рекламу, я, по-моему, этого не сделала, за что на меня еще больше обиделись. Это было зашкварно, что я отрекламировала, взяла деньги и потом не извинилась. Но потом после этого опыта мы начали все жестко проверять. Больше такого не повторялось», — уверяет 31-летняя Настя. Anastasiz рассказала, что и сама когда-то стала жертвой своей беспечности. Девушка также рекламировала сыворотку от данного бренда. «Я тоже попалась на это дерьмо! А ты не проверишь! Там не написан был этот ингредиент в составе», — негодовала она.