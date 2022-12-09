. Показали первый геймплей Warhammer 40,000: Space Marine 2
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Показали первый геймплей Warhammer 40,000: Space Marine 2

Показали первый геймплей Warhammer 40,000: Space Marine 2


Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 представили первый геймплейный трейлер проекта. Focus Entertainment и Saber Interactive официально анонсировали игру еще в прошлом году на The Game Awards, в этом же они предложили зрителям посмотреть на геймплей. Ниже в ролике можно видеть, что ожидает игроков в продолжении Warhammer 40,000: Space Marine.


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В Warhammer 40,000: Space Marine 2 играть предстоит за Warhammer 40,000: Space Marine за капитана Тита, роль которого исполнит актер Клайв Стэнден.

Напомним, что релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 должен состояться в 2023 году — только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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