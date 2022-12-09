. Россию внесли в пятерку стран с самым высоким распространением опасного вируса
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Россию внесли в пятерку стран с самым высоким распространением опасного вируса

Россию внесли в пятерку стран с самым высоким распространением опасного вируса
ООН заявила, что Россия стала рассадником ВИЧ. По итогам 2021 года, Россия вошла в пятерку стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции. На нашу страну пришлось 3,9 процента всех зарегистрированных, об этом Объeдинeнная прoграмма ООН по ВИЧ/СПИДу. По этим показателям Россия превзошла Уганду и Танзанию.  Больше инфицированных за 2021 год только в Южной Африке – 14 процентов, Мозамбике — 6,5 процентов, Нигерии — 4,9 процента и Индии — 4,2 процента. Всего в 2021 году были инфицированы 1,5 миллиона человек в мире. «Сегодня Минздрав России интегрирован в европейскую систему эпидемиологического мониторинга, — рассказал «Коммерсанту» Алексей Мазус, главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции. — Статус государства со стабильно контролируемым эпидемическим процессом ВИЧ-инфекции позволяет Российской Федерации быть активным участником многостороннего международного экспертного диалога по борьбе с ВИЧ». Мазус подчеркивает, что, согласно официальным данным за 2021 год, в России живут чуть более 850 тысяч больных ВИЧ-инфекцией (в Роспотребнадзоре говорят о 1,1 миллионе лабораторно подтвержденных случаев). Однако Минздрав опровергает данные. Ведомство сообщает, что в России заболеваемость ВИЧ-инфекцией снижается: с 2018 по 2021 год — на 31,4 процента, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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