. РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в Евросоюз в пользу внутрироссийских

ОАО "РЖД" представило новый график движения пассажирских поездов на 2022-2023 год, вступающий в силу с 11 декабря. Он направлен на развитие маршрутов внутри страны и предполагает отказ от иностранных направлений, которые не использовались с начала пандемии коронавируса.

График будет действовать год. В этот период будут курсировать 598 пар пассажирских поездов - на 12 пар меньше, чем в действующем графике. РЖД вместе с перевозчиками - АО "ФПК", АО ТК "ГСЭ" и др. - наращивает сословность пассажирских поездов.

"Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения "ниток" графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года. Так, например, отменены пассажирские поезда сообщением Москва - Ницца, Москва - Париж, Москва - Берлин, Ростов - Баку, Брест - Екатеринбург, Томск - Караганда и другие".

Новые составы будут назначены между Нижним Новгородом и Иваново, Санкт-Петербургом и Старым Осколом, Москвой, Выборгом и Валуйками. Курсировать будет и новый скорый поезд № 55/56 Москва - Екатеринбург. Он сможет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за сутки.

С регионами уже согласовали маршрутную сеть пригородных поездов на следующий год. Общие размеры движения на сети будут увеличены на 2,7% до 4342 пар поездов (+116 пар) по сравнению с нынешним графиком. 581 пара будет сформирована составами "Ласточка" (в 2021-2022 годах таких было 478 пар), включая 262 пары на Московской железной дороге (ранее было 260), 164 пары - на Октябрьской железной дороге (было 124), 43 пары - на Свердловской железной дороге (было 22), 55,5 пар на Калининградской железной дороге (было 36), 38 пар - на Северо-Кавказской железной дороге (было 24,5), 16,5 пар - на Куйбышевской железной дороге (было 6,5) и две пары на Южно-Уральской железной дороге (было 2).

График турперевозок утвержден отдельно. В него вошли круглогодичные маршруты, туры выходного дня и круизные программы. Круглогодичные туристические поезда учтены в графике движения поездов, сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года.

В прошлом году РЖД запустила скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском. Время в пути составляет порядка семи часов.