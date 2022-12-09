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Шаман признался, что общается с Богом

Шаман признался, что общается с Богом
Певец Шаман рассказал, кто ему помогал в трудные времена. В жизни Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, было немало трудностей на пути к успеху. Но артист стойко преодолевал их благодаря вере в Бога. Певец, появившийся на свет в Тульской области, начал свой путь на эстрадный олимп довольно давно. Но только сейчас получил широкую популярность не только благодаря вокальному таланту, но и патриотической позиции. Казалось, что все досталась артисту легко, но это не так. В жизни будущей звезды случалось всякое. Многое он по определенным причинам пока не готов раскрывать. «В такие моменты я обращался к Богу и спрашивал: «Что не так?» Спрашивал: «Что мне нужно еще сделать?» В общем, это был наш личный диалог. А я всегда с ним в диалоге. В каждой песне стараюсь строчкой, словом, фразой благодарить его, потому что считаю это правильным. Во многом мне помогла моя вера», — разоткровенничался 31-летний певец в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Не смог SHAMAN и сдержать слез, вспоминая о тяжелом периоде, который сейчас уже позади. «Я слышал от Господа: «Я с тобой»… Как музыкант стараюсь делать работу по максимуму, с полной отдачей, и считаю, что это правильно», — отметил исполнитель. Помимо всего прочего, артист высказался о людях, которые уехали из страны в тяжелое время и поливают грязью Россию, сидя за границей. «Другая душа — всегда неизвестность. Мы подчас не можем разобраться внутри себя. Каждый день внутри нас происходит борьба, каждый день, каждый час, секунду нам приходится делать выбор. Люди сделали свой выбор, это их путь. Я сделал свой выбор, это мой путь», — рассуждает Ярослав.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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