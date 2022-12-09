Mash: тело погибшего при пожаре в Подмосковье охранника нашли на улице с пробитой головой

Тело охранника, погибшего при пожаре в торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» нашли на улице с пробитой головой. Подробности о гибели мужчины сообщает Telegram-канал Mash. Стали известны подробности о гибели охранника в ТЦ «Мега Химки»

По предварительным данным, во время эвакуации из здания на него упала металлическая конструкция. Из горящего гипермаркета мужчина выходил одним из последних. Mash также сообщает, что погибшего звали Сергей Смуров.