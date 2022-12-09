. Татьяна Брухунова поделилась пикантными фото, восхитив роскошной фигурой

Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова не устает радовать подписчиков, демонстрируя аппетитные формы. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова наслаждаются отдыхом. Юморист и его молодая жена улетели на Мальдивы. Артист очень трепетно относится к пятой жене. В последнее время прекрасная Татьяна вконец измотала себя работой, потому Евгений Ваганович буквально настоял на отпуске. На курорте супруги наслаждаются обществом друг друга. А Брухунова не на шутку разошлась и даже позволила себе то, чего от нее никто не ожидал. Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поселились в бунгало на Мальдивах. Супруги устраивают романтические вечера, много купаются и загорают. Татьяна активно делится снимками с отдыха. Она уже показывала себя в купальниках.А недавно разместила фото, от которого народ ахнул. Брухунова в кадре предстала в легком сарафане. Она кокетливо подняла руку к волосам. Из-за этого верх наряда предательски задался больше положенного и открыл взору публики часть пышного бюста шатенки. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Народ хвалит женщину и восхищается ее роскошной фигурой.Что касается Татьяны, то она не устает благодарить любимого за чуткость. «Мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял: Тане пора отдохнуть. И вот мы здесь… в покое и тишине. Только вырвавшись сюда, я почувствовала, как сильно устала. До самого донышка вычерпала свои энергетические запасы», - рассказывала она.