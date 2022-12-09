. Участника группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании фанатки с аутизмом
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Участника группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании фанатки с аутизмом

Участника группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании фанатки с аутизмомСолиста группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании 17-летней фанатки с аутизмом

Американского певца и участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Page Six.

По словам предполагаемой жертвы по имени Шеннон Рут, страдающей аутизмом, инцидент произошел в 2001 году, когда ей было 17 лет, а исполнителю — 21. Женщина стояла в очереди за автографами солистов группы, когда Картер предложил ей пройти в его туристический автобус.

Там он угостил поклонницу алкогольным напитком, после чего совершил действия сексуального характера.

«Несмотря на то, что я аутист и живу с церебральным параличом, я считаю, что ничто не повлияло на меня больше и не оказало более длительного влияния на мою жизнь, чем то, что сделал и сказал мне Ник Картер», — заявила Рут, подчеркнув, что после случившегося музыкант угрожал ей расправой в случае, если она расскажет кому-то об этом.

Предполагаемая жертва добавила, что после этого инцидента у нее обнаружили половую инфекцию, а также потребовала от солиста Backstreet Boys денежной компенсации.

Адвокат Картера заявил, что обвинения в его сторону не соответствуют действительности: «К сожалению, вот уже несколько лет мисс Рут манипулируют, заставляя выдвигать ложные обвинения в адрес Ника — и эти обвинения неоднократно и существенно менялись с течением времени».

Ранее звезду K-Pop Криса Ву приговорили к 13 годам тюремного заключения и депортации из Китая после обвинений в изнасилованиях.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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