. В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса

В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри СтайлсаDaily Mail: трое мужчин угнали машину с мерчом певца Гарри Стайлса в Бразилии

В Бразилии трое мужчин угнали машину с мерчом к выступлениям певца Гарри Стайлса в рамках его концертного тура Love On Tour. Об этом пишет газета Daily Mail.

По информации издания, автомобиль угнали трое неопознанных мужчин, двое из которых были вооружены. Передвижения машины отследить пока не удалось. Предполагается, что фургон ехал в сторону города Куритиба.

Ранее стало известно, что английский певец Гарри Стайлс перенес некоторые свои концерты в рамках тура Love On Tour на следующий год из-за болезни.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и косметики
Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
Заворотнюк покинула Россию с одним чемоданом
Заворотнюк покинула Россию с одним чемоданом
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Пояснила по понятиям
Пояснила по понятиям
Кудрин начал работать в «Яндексе»
Кудрин начал работать в «Яндексе»
Настя Ивлеева призналась, что рекламировала некачественные продукты
Настя Ивлеева призналась, что рекламировала некачественные продукты
Алла Пугачева и Максим Галкин* побывали на концерте группы «Би-2» в Тель-Авиве
Алла Пугачева и Максим Галкин* побывали на концерте группы «Би-2» в
Экс-супруг Лянки Грыу вскоре после развода женился на 37-летней Анастасии Меськовой
Экс-супруг Лянки Грыу вскоре после развода женился на 37-летней
Как встретить Новый год, чтобы не разозлить его символ
Как встретить Новый год, чтобы не разозлить его символ

Топ на сегодня

Шаман признался, что общается с Богом
Шаман признался, что общается с Богом
Татьяна Брухунова поделилась пикантными фото, восхитив роскошной фигурой
Татьяна Брухунова поделилась пикантными фото, восхитив роскошной
Церковный календарь постов на 2023 год
Церковный календарь постов на 2023 год
Катю Горину проводил за ворота Кирилл Архипов
Катю Горину проводил за ворота Кирилл Архипов
В США обеспокоились последствиями поставок оружия Украине
В США обеспокоились последствиями поставок оружия Украине

Еще по теме

Певца Гарри Стайлса ограбили
Машину Куин Латифы угнали с заправки
На Гарри Стайлса напали с ножом в Лондоне и ограбили
Под Петербургом назвавшиеся врачами люди в масках угнали Land Rover