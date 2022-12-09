. В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса

Daily Mail: трое мужчин угнали машину с мерчом певца Гарри Стайлса в Бразилии

В Бразилии трое мужчин угнали машину с мерчом к выступлениям певца Гарри Стайлса в рамках его концертного тура Love On Tour. Об этом пишет газета Daily Mail.

По информации издания, автомобиль угнали трое неопознанных мужчин, двое из которых были вооружены. Передвижения машины отследить пока не удалось. Предполагается, что фургон ехал в сторону города Куритиба.

Ранее стало известно, что английский певец Гарри Стайлс перенес некоторые свои концерты в рамках тура Love On Tour на следующий год из-за болезни.