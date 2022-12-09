. В ЕС будут конфисковывать активы российских олигархов по обвинению в обходе санкций
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В ЕС будут конфисковывать активы российских олигархов по обвинению в обходе санкций

В Евросоюзе хотят криминализировать обход антироссийских санкций, чтобы на этой основе проводить конфискацию активов российских олигархов по приговорам суда. Об этом заявил 9 декабря еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

По его словам, основной темой встречи вновь станет происходящее на Украине.

«Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — процитировал Рейндерса ТАСС.

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По материалам: pnp.ru

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