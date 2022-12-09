. В МВД прокомментировали идею оснащения машин алкозамками
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В МВД прокомментировали идею оснащения машин алкозамками

В МВД прокомментировали идею оснащения машин алкозамкамиВ МВД сочли разумной идею оснащения машин алкозамками, однако подчеркнули ее затратность

Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин прокомментировал предложение оснастить автомобили противоалкогольными замками. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Митрошин положительно оценил данную идею, при этом подчеркнув, что ее реализация будет достаточно затратной. «Знаете… есть, безусловно, здравое зерно в этой идее», — указал он. Однако, отметил представитель МВД, подобные решения очень непросто проходят на законодательном уровне.

Митрошин также указал, что алкозамки — достаточно частое явление в России. Он пояснил, что их активно используют в сфере перевозок, где стоимость техники исчисляется десятками и сотнями тысяч долларов. «Они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они в общем-то на добровольной основе применяются достаточно активно», — заключил представитель МВД.

В мае прошлого года Минпромторг и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили водителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Уточнялось, что нарушителям придется оборудовать машину этим устройством за свой счет.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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